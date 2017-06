Hellersdorf.

Das LeseNetz Marzahn-Hellersdorf lädt zum Tag der offenen Ateliers zu einem Lesefest im Haus Kompass, Kummerower Ring 42, am Sonntag, 18. Juni, ein. Zwischen 14 und 18 Uhr lesen und tragen unterschiedliche Akteure Gedichte und Geschichten für Groß und Klein vor. Teilnehmer können in ruhigen Ecken selbst ein Buch zur Hand nehmen und in Bücherbeständen stöbern oder an Werkbänken ihre eigene Kreativität im Schreiben, Malen, Basteln ausprobieren. Mehr Informationen auf www.kompass-berlin.org und56 49 74 01.