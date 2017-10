Märchentag im Kompass

Ein Gartenjahr geht auf die Zielgerade.

Im Garten um den KOMPASS, das Haus im Stadtteil, vollzog sich von April an Wunderliches.Bunte Phantasiewesen bevölkerten die Bäume. Ein Drachen tanzte mit den Besuchern um das Feuer. Mal duftete es nach frisch Gebackenem und manigfaltigen Kräutern, mal erklangen Lieder und Gedichte, mal erzählten die Bäume Geschichten und Märchen. Und immer gab es ein Programm zum Mitmachen und zum Genießen für alle, für die Kleinen, für die Großen, für Mutter, Vater, Kind, für Oma und Opa.Und nun findet das Gartenjahr in einem furiosen Finale in einem Märchentag sein Ende.Am 20.10.2017 starten ab 14 Uhr die Bastelaktionen für Groß und Klein, inspiriert von gelesenen Märchen. Zur Entspannung kann dann jedermann auf Traumreise gehen. Nach dem Genuss von himmelblauen Schlumpfwaffeln und frisch gebrühtem Kaffee werden von Agathe Leselust und Uta Ernst Märchen in einem phantastievollen Ambiente szenisch dargeboten.Nach der Stärkung, durch brodelnde grüne Hexensuppe mit Brot, das rechtzeitig aus Frau Holles Backofen gezogen wurde, findet im Garten nach dem Sonnenuntergang, ein Feuerspektakel statt. Die Tänzerinnen von „Glückslicht“ bieten uns eine feurige Version von „Rumpelstilzchen“, die sicher die Augen der Kinder, wie der Erwachsenen, leuchten lassen. Alle hoffen auf einen regenfreien Abend.Wenn die kleinen Akteure des Tages auf dem Heimweg sind, wird das Märchen für Erwachsene, diesmal von sphärischen Hang-Klängen begleitet, den Abend und damit auch den „Erzählenden Garten“ für 2017 beschließen.Und wie immer gibt es das alles bei freiem Eintritt, weil diese Veranstaltungsreihe unterstützt wird von der Stadt und Land Wohnungsbaugesellschaft mbH und dem Projektfonds Kulturelle Bildung des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf.Herzlichen Dank dafür.Ablauf am 20.10.2017 „Märchentag“Ab 14:00 Uhr Bastelaktionen für Große und Kleine im FoyerMärchenhafte Ideen nehmen Gestalt an und zur Inspiration wird das Märchen vom „Apfeldieb“ durch Agathe Leselust gelesenAb 15:00 Uhr Kaffeetrinken im FoyerFrische Waffeln in Himmelblau aus SchlumpfhausenAb 15:30 Uhr Eine Traumreisemit Cornelia Bösser für alle, die im Trubel etwas Entspannung suchenAb 16:00 Uhr Szenische Lesung im Veranstaltungsraumdes Märchens „Die Prinzessin und der Zauberer“ mit Agathe LeselustAb 16:45 Uhr Szenische Lesung im Veranstaltungsraumdes Märchens „Die kluge Bauerntochter“ derGebrüder Grimm und„Die verzauberte Prinzessin“ von L. Bechstein mit Uta ErnstAb 17:30 Uhr Buffet für alle im Foyer,gegen eine kleine Spende von den Großen gibt es brodelnde grüne Hexensuppe mit Brot, das rechtzeitig aus Frau Holles Backofen gezogen wurde.Ab 18:30 Uhr Bietet „Glückslicht“ eine feurige Version von Rumpelstilzchen für Groß und Kleinim Garten bei regenfreiem WetterAb 19:30 Uhr Märchen für Erwachsene im VeranstaltungsraumDas Märchen „Alter schützt vor Liebe nicht“ vorgetragen von Agathe Leselust begleitet vom Hangspieler Wolfgang Ohmer