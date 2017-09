Papierkunst in Ehm Welk-Bibliothek

Berlin: Mittelpunktbibliothek Ehm Welk |

Hellersdorf. Eine Ausstellung mit Arbeiten von Karina Wustrow wird am Donnerstag, 5. Oktober, um 17 Uhr in der Mittelpunktbibliothek Ehm Welk, Alte Hellersdorfer Straße 125, eröffnet. Zu sehen sind unter dem Titel „Papier ist geduldig“ Bildgestaltungen und Objekte aus Papier und anderen Materialien. Wustrow, geboren 1954, lebt im Bezirk und hat die Verarbeitung von unterschiedlichen Materialien zu künstlerischen Objekten zu ihrem Markenzeichen gemacht. Die Ausstellung ist bis zum 29. November in der Ehm Welk-Bibliothek zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Mo, Di, Do 11-19, Mi und Fr 10-15 Uhr. Mehr Infos unter 998 95 26. hari