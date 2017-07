Parade der Zwillinge

Hellersdorf.

Das 15. Berliner Zwillingstreffen findet in diesem Jahr am Sonnabend, 15. Juli, auf dem Gelände der IGA statt. Das Treffen beginnt um 11.30 Uhr mit einem großen Gruppenfoto vor dem IGA-Haupteingang nahe des U-Bahnhofes „Kienberg-Gärten der Welt“. Nach einer Fahrt mit der Seilbahn gibt es eine Zwillingsparade mit Musik und dem IGA-Maskottchen „Stecky“. Anschließend kann im IGA-Besucherzentrum am Blumberger Damm jedes Zwillingspaar zwei Pizzas zum Preis von einer essen. Zu Redaktionsschluss der Berliner Woche hatten sich rund 60 Zwillingspaare im Alter zwischen fünf und 81 Jahren angemeldet. Mehr Infos auf www.zwillingstreffen.de