Unser Garten ist für alle da

Unter der Schirmherrschaft des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller findet am Pfingstsamstag der Tag der Volkssolidarität auf der IGA Berlin statt.



"Wirklich etwas für jedes Alter"

Es wird ein Tag mit Angeboten für alle. Die VOLKSSOLIDARITÄT präsentiert ihre Arbeit mit großem Bühnenprogramm auf zwei Bühnen, mit umfangreichem Kinderprogramm und Chorfestival, die im Eintrittspreis zur IGA inbegriffen sind. An Ständen stellen sich Einrichtungen, Projekte und Partner der Volkssolidarität vor. Die Kitas der Volkssolidarität organisieren Spiele, Schminken und andere Späße für Kinder und Erwachsene. Natürlich ist Fahrt mit der IGA-Seilbahn auch inklusive.Von RBB Moderator Arndt Breitfeld präsentiert sind auf der großen ARENA Bühne die USCHI BRÜNING Band, DIE ARTISTOKRATEN, RIGHT NOW, THE CAPITAL DANCE ORCHESTRA featuring Devi-Ananda, Simon Marlow und das HipHop-Kollektiv PUPPETMASTAZ zu erleben. Während die Stände ab Eröffnung der IGA für Groß und Klein bereit stehen, beginnt das Kulturprogramm von 13 Uhr an auf dem Gelände und um 14 Uhr auf der großen Bühne ARENA. Dann lädt Arndt Breitfeld zu einer Talkrunde mit der Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Elke Breitenbach, der Landesvorsitzenden der Volkssolidarität Berlin, Dr. Heidi Knake-Werner, sowie dem Präsidenten des Bundesverbandes der Volkssolidarität, Dr. Wolfram Friedersdorff.„Wir wollen an diesem Tag die ganze Breite der Volkssolidarität zeigen. Wir sind nicht nur sozialer Dienstleister mit Angeboten für ältere Menschen. Wir sind ein großer Träger von Kindertagesstätten und sozialen Projekten in der Stadt wie auf dem Land“, sagt Dr. Wolfram Friedersdorff, Präsident des Bundesvorstandes der Volkssolidarität. „Daher gibt es an diesem Tag wirklich etwas für jedes Alter.“„Die Volkssolidarität ist offen für alle Menschen, die Hilfe brauchen, egal woher sie kommen, wen sie lieben, oder wie alt sie sind. Der Tag der Volkssolidarität soll ein Fest der Toleranz und Vielfalt sein für alle Berlinerinnen und Berliner und Besucherinnen und Besucher der IGA Berlin 2017. Wir freuen uns sehr, dass der Regierende Bürgermeister Michael Müller die Schirmherrschaft für diesen Tag übernommen hat“, sagt Dr. Heidi Knake-Werner, Vorsitzende des Landesverbandes der Volkssolidarität Berlin.Die Volkssolidarität ist der größte Verband der Sozial- und Wohlfahrtspflege in den neuen Bundesländern. 1945 gegründet, um Menschen in Not zu helfen, betreibt die Volkssolidarität heute in sechs Landesverbänden mehr als 1.250 Einrichtungen mit 18.000 Beschäftigten, darunter Kindertagesstätten, Seniorenheime und Stadtteilzentren sowie Unterkünfte für Geflüchtete. Insgesamt hat die Volkssolidarität rund 180.000 Mitglieder und zirka 22.500 freiwillig Engagierte. In Berlin betreibt die Volkssolidarität mehr als 75 Einrichtungen.Die Internationale Gartenausstellung findet zum ersten Mal in der Hauptstadt statt. Unter dem Motto „Ein MEHR aus Farben“ bietet das Gartenfestival bis zum 15. Oktober 2017 spektakuläre Wassergärten, sonnenbeschienene Hangterrassen, Open-Air-Konzerte und Fahrten in Berlins erster Kabinen-Seilbahn.14:00 DIE ARTISTOKRATEN _ Varieté Artistik14:15 „Viva la Musica“ großer Chor unter Leitung von Rolf Schneider14:30 Gesprächsrunde mit der Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales Elke Breitenbach,dem Bundesvorsitzenden Dr. Wolfram Friedersdorff undder Landesvorsitzenden Dr. Heidi Knake-Werner15:00 USCHI BRÜNING Band _ Jazzensemble16:30 RIGHT NOW _ Hits, Hits, und nochmal Hits18:15 Beitrag Flüchtlingsarbeit18:30 DIE ARTISTOKRATEN _ Varieté Artistik19:00 THE CAPITAL DANCE ORCHESTRA _ Swingorchester unter der Leitung von Meta Hüper, undCHARTBEAT featuring Devi-Ananda und Simon Marlowsowie special Guests: PUPPETMASTAZ

ab 15:00 Chöre der Volkssolidarität aus vier Landesverbänden:Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburgsowie Auftritt der „Bolotiedancers“ aus GeraKarten für den Tag der Volkssolidarität auf der IGA gibt es nur im Vorverkauf bei VS Kultur für17 Euro. VS Kultur: Tel. 030 2902828-25, bzw.-26Am Tag selbst können Karten an der Tageskasse für 20 Euro erworben werden.Mehr unter volkssolidaritaet.de/Berlin #machtSinnWeitere Informationen zur IGA Berlin 2017 und dem Programm zu Pfingsten unter www.iga-berlin-2017.de