Zeitreise mit der Modellbahn

Hellersdorf.

Die IG Modellbahn, Stollberger Straße 49, veranstaltet am Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. Januar, erneut eine Ausstellung. Die H0-Clubanlage „Neukirchen“ steht wieder im Mittelpunkt der Schau. Sie zeigt Eisenbahnanlagen und anderes Alltägliches aus den 1980er-Jahren in der DDR. Details wie eine LPG oder eine Teppich klopfende Hausfrau begeistern die Besucher immer wieder. Die Anlage wird ständig ergänzt. Desweiteren ist ein H0-Betriebswerk zu sehen. Kinder und deren Eltern können mit der Kinderanlage der IG spielen. Öffnungszeiten sind an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt für Kinder einen Euro, für Erwachsene drei Euro und Familien sieben Euro. Der Eingang zur Ausstellung ist über den Boulevard Kastanienallee gegenüber von Janny´s Eis. Mehr Infos unter www.ig-modellbahn-hellersdorf.de