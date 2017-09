Zwei Filme, zwei Bildhauer

Berlin: Die Kiste |

Hellersdorf. Die nächste Veranstaltung des Filmclubs im Kino „Die Kiste“, Heidenauer Straße 10, findet am Tag der Deutschen Einheit statt und ist zwei berühmten Bildhauern gewidmet. Der erste Film, „Auguste Rodin“, erzählt anhand der Biografie des Künstlers vom Beginn des Zeitalters der modernen Plastiken und Skulpturen Ende des 19. Jahrhunderts. „Final Portrait“ hat als Thema das Leben von Alberto Giacometti, einem der bedeutendsten Vertreter der französischen Bildhauerei des 20. Jahrhunderts. Beide Filme wurden 2017 in Frankreich fertiggestellt. Vor den Filmen führt der Mahlsdorfer Bildhauer Marc-Oliver Pospiech in den Abend ein. Die Veranstaltung am Dienstag, 3. Oktober, beginnt um 17.40 Uhr. Der Eintritt kostet 12,.50 Euro. Mehr Infos auf www.kiste.net oder unter 998 74 81. hari