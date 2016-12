"Der Bezirk wird immer anziehender": Interview mit Dagmar Pohle (Die Linke), Bürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf

Marzahn-Hellersdorf. Dagmar Pohle (Die Linke) ist im November erneut zur Bürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf gewählt worden. Sie kennt den Bezirk wie kaum jemand anderes. Mit ihr sprach zum Jahreswechsel Berliner-Woche-Reporter Harald Ritter.

Gut! Das ist für mich die Herausforderung, gemeinsam mit der BVV, dem Bezirksamtskollegium und vielen Partnern den Bezirk im Interesse seiner Bewohnerinnen und Bewohner voranzubringen. Im Jahr 2019 wird unser Bezirk 40 Jahre alt. Wir haben aber insbesondere in den Siedlungsgebieten eine viel längere Geschichte, das gilt es unter einen Hut zu bringen. Sowohl die Menschen in der Großsiedlung als auch die in den „Dörfern“ sollen sich im Bezirk zu Hause fühlen.Ja. Ich finde, er wird immer anziehender, er wird immer differenzierter in seinen Wohn-und Lebensangeboten. Er ist nicht problemfrei, aber es sind lösbare Probleme, wenn wir an einem Strang ziehen.Auch wir haben Wohnungssuchende, die bezahlbaren Wohnraum brauchen. Der entsteht auch an unterschiedlichen Standorten im Bezirk neu. Das bedeutet aber auch, dass wir neue Schulen brauchen und die bestehenden weiter baulich aber auch inhaltlich aufwerten müssen. Wir müssen den erfolgreichen Weg der Schaffung neuer Kitaplätze fortsetzen und die Ansiedlung neuer Arbeitsplätze unterstützen. Auch das ist eine große Herausforderung.Neben einer funktionierenden Verwaltung soll es genau um Lösungen für die von mir genannten Probleme gehen. Und mit der IGA 2017 und ihren vielfältigen Angeboten für Jung und Alt werden wir ganz bestimmt einen tollen Schub dafür bekommen, unseren Bezirk weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt zu machen und auch die anderen Berlinerinnen und Berliner öfter hierher zu locken.Mit einer Arbeit, in der man einen Sinn sieht, ist das gut zu bewältigen. Und Marzahn-Hellersdorf ist meine Heimat.Als ich das erste Mal Bürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf geworden bin, habe ich aufgehört zu rauchen. Das war im Nachhinein betrachtet, ein echter Lebensgewinn. Ansonsten halte ich wenig davon, sich zum Jahreswechsel etwas für das neue Jahr vorzunehmen. Das funktioniert nach meinen Erfahrungen doch nicht dauerhaft.