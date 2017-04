Senat betreibt erstmals selbst ein Flüchtlingsheim

Hellersdorf.

Das Flüchtlingsheim an der Maxie-Wander-Straße wird jetzt vom Land Berlin betrieben. Es ist die erste Flüchtlingsunterkunft in Berlin, in der das Land die direkte Verantwortung übernimmt. Zwei weitere Heime in Grünau und Altglienicke sollen folgen. Die Betreiberwechsel gehen auf einen Beschluss des Senats vom Februar dieses Jahres zurück. Das Heim an der Maxie-Wander-Straße war unter einem früheren Betreiber, der PeWoBe, wegen mangelhafter Umsetzung von Standards in der Kritik. Auf solche Probleme will der Senat besser reagieren können und hat eigens einen landeseigenen Betrieb gegründet.