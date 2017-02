Aktionen zum Amphibienschutz

Hellersdorf.

Einen Abend zum Amphibienschutz veranstaltet das Naturschutzzentrum Schleipfuhl, Hermsdorfer Straße 11 A, am Dienstag, 21. Februar, ab 18.30 Uhr. Zu Beginn gibt es einen Vortrag über die typischen Amphibienarten in Hellersdorf. Anschließend werden die Ergebnisse der Aktion des vergangenen Jahres zum Schutz von Amphibien vor dem Autoverkehr vorgestellt und über die Planungen für die Schutzaktion durch Fangzäune im Stadtteil in diesem Jahr informiert. Mehr Infos unter998 91 84 oder per E-Mail an schleipfuhl@naturschutz-malchow.de