Café auf Rädern im Winterquartier

Berlin: Café auf Rädern |

Hellersdorf.

Das Café auf Rädern befindet sich ab sofort im Winterquartier in der Stollberger Straße 73, Eingang vom Boulevard Kastanienallee. Das Café ist bis Freitag, 23. Dezember, Di bis Fr von 14-17 Uhr geöffnet. Anwohner des Schleipfuhlviertels können an der Kaffeetafel Platz nehmen, sich aufwärmen und vorweihnachtliche Stimmung genießen. Mit einem zum Café auf Rädern umgebauten Bollerwagen zieht Barbara Jungnickel, Mitarbeitern des Evangelischen Kirchengemeinde, von Frühjahr bis Herbst durch den Kiez. Das Café ist ein Kooperationsprojekt der Gemeinde mit der Volkssolidarität. Es wird aus Mitteln der Deutschen Klassenlotterie und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes finanziert. Die Räume für das Winterquartier stellte die Deutsche Wohnen AG zur Verfügung. Kontakt per E-Mail an cafe-auf-raedern@gmx.de