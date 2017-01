Heft zu Gewalt in Familien

Berlin: Rathaus Marzahn-Hellersdorf |

Marzahn-Hellersdorf.

Die Broschüre „Augen auf bei häuslicher Gewalt“ ist in überarbeiteter Form wieder erhältlich. Sie will Menschen helfen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Sie listet unter anderem die wichtigsten Notrufnummern und Hilfeadressen für akut von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern in Berlin auf und benennt die Ansprechpartner im Bezirksamt und bei freien Trägern. Die Broschüre liegt zur kostenlosen Mitnahme bei der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Maja Loeffler, Alice-Salomon-Platz 3,

902 93 20 50 und in Einrichtungen des Bezirksamtes aus.