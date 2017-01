Umgang mit ADHS-Kindern

Berlin: Metrum Berlin gGmbH |

Hellersdorf.

Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist eine Entwicklungsstörung, deren Symptome bereits im Kindesalter erkennbar sind. Kinder mit ADHS fallen durch Unaufmerksamkeit, Aggressivität und Hyperaktivität auf. Die Metrum Berlin gGmbH bietet Eltern einen kostenlosen Kurs an. Darin werden mit den Eltern Strategien erarbeitet, wie die Kinder sich selbst besser in den Griff bekommen können. Der Kurs beginnt am 3. März und dauert acht Wochen. Er findet freitags in den Räumen der Metrum gGmbH, Hellersdorfer Promenade 6, von 10 bis 12 Uhr statt. Anmeldung unter

0162/286 10 29.