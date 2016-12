Vögel zählen im Winter

Hellersdorf.

Das Naturschutzhaus Schleipfuhl, Hermsdorfer Straße 11 A, nimmt am Sonntag, 8. Januar, an der diesjährigen bundesweiten Zählung der Wintervögel teil. Die Winterzählung beginnt um 10 Uhr mit einem Vortrag über die in Deutschland vorkommenden Wintervögel. Anschließend geht es zu einem Beobachtungsgang in das Schleipfuhlgebiet. Die Veranstaltung dauert rund zwei Stunden. Mehr Infos unter998 91 84 und per E-Mail an schleipfuhl@naturschutz-malchow.de