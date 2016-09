Wanderung durch das Wuhletal

Berlin: Haus Kompass |

Hellersdorf. Das Freilandlabor Marzahn lädt am Donnerstag, 22. September, um 14 Uhr zu einer Herbstwanderung durch das Wuhletal. Thema sind die unterschiedlichen Früchte an Bäumen und Sträuchern unter dem noch grünen Laub. In kleinen Geschichten wird über Bäume und das Wuhletal erzählt. Treffpunkt ist am Haus Kompass, Kummerower Ring 42. Von dort geht es durch das Wuhlethal zum S- und U-Bahnhof Wuhletal. Die Teilnahme kostet zwei Euro. Anmeldung unter 998 90 17. hari