Bauarbeiten im Jugendamt

Berlin: Jugendamt Marzahn-Hellersdorf |

Hellersdorf. Im Jugendamt wird bis Mitte Dezember gebaut. Die Bereiche Kindertagesbetreuung und Beistandschaften bieten keine Sprechstunden an.

Einige Teile des Jugendamtes, Riesaer Straße 94, werden ab Mittwoch, 7. Dezember, bis Freitag, 16. Dezember, umgebaut. Deshalb sind die Bereiche Kindertagesbetreuung und Beistandschaften gar nicht oder nur eingeschränkt zugänglich. Die ersten öffentlichen Sprechstunden finden in beiden Bereichen erst in der darauffolgenden Woche am Dienstag, 20. Dezember, von 9 bis 12 Uhr und am Donnerstag, 22. Dezember, von 15 bis 18 Uhr statt.Nur im Bereich Kindertagesbetreuung kann bei voraussichtlich langen Wartezeiten in dringenden Fällen persönlich vorgesprochen werden. Dieser Bereich ist unter

902 93 45 52 oder per E-Mail an kita.hort@ba-mh.berlin.de erreichbar. Für diesen Bereich lassen sich nach Wiederaufnahme der regulären Sprechzeiten Termin nur noch über den Online-Terminservice des Bezirksamtes Termine buchen.Der Bereich Beistandschaften ist bis zur Wiederaufnahme der Sprechzeiten nur unter

902 93 47 70 oder per E-Mai an Unterhalt@ba-mh.berlin.de zu erreichen.