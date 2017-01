Erzählcafé öffnet einmal im Monat

Hellersdorf.

Am Dienstag, 7. Februar, öffnet zum ersten Mal das Erzählcafé am Boulevard Kastanienallee. Von 15 bis 17 Uhr können Menschen aus dem Kiez im Büro des Quartiersmanagements, Stollberger Straße 33, einander Geschichten aus dem Alltag erzählen und zuhören. Die Leitung hat Lebensberaterin Anne Haedke, die auch die Idee für das Gesprächscafé hatte. Das Café ist immer am ersten Dienstag im Monat und zu selben Zeit geöffnet. Kontakt zu Anne Haedke unter72 01 91 48 und auf www.annehaedke.de