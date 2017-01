Große Diskussion über Fördermittel

Berlin: Wohntheke |

Hellersdorf. Das Quartiersmanagement Boulevard Kastanienallee veranstaltet am Donnerstag, 26. Januar, um 17 Uhr im „Baukasten“, Riesaer Straße 2 eine große Konferenz mit Bürgern, Einrichtungen und Initiativen sowie Vereinen. Im Mittelpunkt steht eine Diskussion über die Verwendung von Fördermitteln in den kommenden Jahren. Das Quartiersmanagementgebiet liegt zwischen der Neuen Grottkauer Straße, der U-Bahntrass, der Riesaer Straße und der Nossener Straße. Die Veranstaltung im Gebäude der Wohntheke am U-Bahnhof Hellersdorfer Straße endet gegen 20.15 Uhr. Kontakt und mehr Infos unter 91 14 12 93. hari