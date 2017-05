Mobilität dank Hilfen

Hellersdorf.

Die Ausstellung „Gemeinsam unterwegs in Marzahn-Hellersdorf“ ist ab Donnerstag, 1. Juni, im Gemeindezentrum der Evangelischen Kirchengemeinde, Glauchauer Straße 7, zu sehen. Sie zeigt Fotos vom Alltag der Mobilitätshilfsdienste bei der Unterstützung gehbehinderter Menschen im Bezirk. Die Fotos sind in Zusammenarbeit der Mobilitätshilfedienste der Diakonie und der Volkssolidarität, der Kontaktstelle Pflegeengagement und der Diakonie Haltestelle in Marzahn-Hellersdorf entstanden. Die Wanderausstellung war zuvor bereits in der Alice Salomon Hochschule zu besichtigen. Im Gemeindezentrum ist sie dienstags von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr bis 30. Juni zu besichtigen. Außerdem können Termine unter

54 98 84 95 vereinbart werden.