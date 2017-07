Müllstandsflächen der Deutschen Wohnen

Lesen Sie dazu auch den Beitrag von Berliner-Woche Reporter Harald Ritter http://www.berliner-woche.de/hellersdorf/soziales/zentraler-neuer-muellplatz-der-deutsche-wohnen-ruft-unmut-der-mieter-hervor-d128110.html

Bei den Fotos handelt es sich um die Müllstandsfläche in der Heidenauer Str. 7/9. (Alle anderen Müllplätze bieten das gleiche Bild). Auch auf den Hinweis einer defekten BIO-Tonne gab es keinerlei Reaktion. Ratten haben eine reich gedeckte Tafel. Da die Müllstandsfläche(n) von oben nicht verschlossen ist, sind auch ständig Vögel - Elstern,Tauben, Krähen - vor Ort, picken die Mülltüten auf und verteilen den Inhalt auf dem ohnehin total verkeimten Müllplatz. Hinweise an die Deutsche Wohnen laufen generell ins Leere - es gibt keinerlei Reaktionen auf E-Mails.Auch zu anderen akuten Problemen hüllt sich die Deutsche Wohnen in Schweigen.- krübe -