Putzaktion im Hellersdorfer Kiez

Hellersdorf.

Das SOS-Familienzentrum ruft zur Teilnahme am Herbstputz am Freitag und Sonnabend, 13. und 14. Oktober, im Kiez auf. Die Putzaktion beginnt am Freitag um 15.30 Uhr im Bürgergarten „Helle Oase“, Tangermünder Straße 127-129, und im Garten im Gut Hellersdorf. Am Sonnabend geht es um 10 Uhr im SOS-Familienzentrum, Alte Hellersdorfer Straße 77, und um 11 Uhr rund um das Bunte Haus, Hellersdorfer Promenade 14, weiter. Ab 12 Uhr wird die Hellersdorfer Promenade aufgeräumt, Treffpunkt ist die Peter-Weiss-Bibliothek an der Hellersdorfer Promenade 24. Ab 14 Uhr wird der Liberty-Park auf dem Gelände des Sportjugendclubs „Senfte“, Senftenberger Straße10, herausgeputzt. Helfer sind herzlich eingeladen, mitzumachen. Mehr Infos bei Sabine Bösch vom SOS-Familienzentrum unter

56 89 01 20. hari