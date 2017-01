Reden und Basteln auf Neujahrsempfang

Hellersdorf.

Die Nachbarschaftsinitiative Schleipfuhl gibt am Donnerstag, 19. Januar, in den Räumen des Quartiersmanagements Boulevard Kastanienallee, Stollberger Straße 33, ihren Neujahrsempfang. Von 17 bis 21 Uhr sprechen Vertreter der Initiative und Bewohner des Wohngebiets um den Schleipfuhl unter anderem über Aktivitäten zur Verbesserung des nachbarschaftlichen Zusammenlebens. Getreu dem Motto des Empfangs „Es grünt so grün in Hellersdorf“ basteln die Teilnehmer unter Anleitung des Kunsttherapeuten Oliver Teuscher Grünpflanzen aus Papier. Kontakt zu der Initiative über Carsten Unbehaun von der Evangelischen Kirchengemeinde Hellersdorf unter991 80 13,0170/307 85 02 oder per E-Mail an ev-kg-hellersdorf@t-online.de