Rezepte aus der blumigen Küche

Berlin: Quartiersmanagement Hellersdorfer Promenade |

Wie jedes Jahr gibt es nach dem Promenadenbuffet in der Fußgängerzone Hellersdorfer Promenade das entsprechende Rezeptheft dazu, damit jeder die leckeren und gesunden Gerichte zu Hause kochen kann. Das Motto in diesem Jahr war „Bunt und gesund – blumige Küche“, genau wie die angebotenen Gerichte. Dazu gehörten Salzige Karottentorte, Gemüse-Kaltschale mit Kefir, Schinken-Tomaten-Frischkäse-Häppchen und Bulgogi, das bedeutet Feuerfleisch. Die Zutatenliste und eine Kochanleitung gibt es natürlich auch dazu. Das Heft ist kostenlos im Stadtteilbüro des Quartiersmanagements in der Hellersdorfer Promenade 17 erhältlich.