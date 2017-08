Spaziergänge durch das Gelbe Viertel

Berlin: BIZ | Hellersdorf. Bis Oktober gibt es an den Sonntagen jeweils um 14 Uhr Führungen durch das Gelbe Viertel in der grünen Nachbarschaft zur IGA Berlin 2017 . Veranstalter sind die Wohnungsbaugenossenschaft Wuhletal eG , die STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH und das Kompetenzzentrum Großsiedlungen e. V. , die gemeinsam mit dem Heimatverein Marzahn-Hellersdorf zeigen wollen, was das Wohnquartier mit brasilianischen Eisenbäumen und Kadiweu-Indianern zu tun hat. Am Ende des Spaziergangs kann die liebevoll eingerichtete WBS-70-Museumswohnung besichtigt werden. Treffpunkt ist das Bezirkliche Informationszentrum (BIZ) am Eingang zur IGA in der Hellersdorfer Straße 159. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Wer das Gebiet allein erkunden will, erhält einen Faltplan im Bezirklichen Informationszentrum (BIZ) oder im BAUKASTEN, dem Sitz des Kompetenzzentrum Großsiedlungen, Riesaer Straße 2, direkt am U-Bahnhof Hellersdorf. RF