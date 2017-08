Berlin: IG Modellbahn Hellersdorf | Hellersdorf. Die Sommerpause ist vorbei. Am 9. und 10. September veranstaltet die IG Modellbahn Hellersdorf von 10 bis 17 Uhr wieder eine Modellbahnausstellung.Es gibt einige Neuheiten zu entdecken wie die Kamerafahrt eines Triebwagens, die am Monitor verfolgt werden kann. Außerdem stehen zwei Kinderanlagen den kleinen und großen Besuchern zum Spielen zur Verfügung.Der Eintritt kostet für Erwachsene 3 Euro, für Kinder 1 Euro, Familien zahlen 7 Euro. Es gibt auch einen kleinen Imbiss. Die Ausstellung befindet sich an der Stollberger Str. 49, der Zugang erfolgt vom Kastanienboulevard.Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des www.ig-modellbahn-hellersdorf.de . ReF