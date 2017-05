Wohngebiet 'Hellersdorfer Graben'

1. Dieses Moped steht seit mehr als sechs Monaten in der Heidenauer Str. 10 - unmittelbar vis-à-vis vom Kino KISTE. (siehe 2 Fotos)2. Direkt an der Einmündung der Heidenauer Str. in die Mark-Twain-Str. (vor der VHS) werden regelmäßig Fahrzeuge geparkt, die die ungehinderte Zufahrt für Rettungs-wagen, Feuerwehr, Entsorgungsfahrzeuge (BSR) oder Möbeltransporte enorm erschweren. Aus meiner Sicht müsste hier dringend eine entsprechendeFahrbahnmarkierung aufgebracht werden, die das Parken generell untersagt. (siehe 2 Fotos)- krübe-