Immer wieder Probleme mit der Post

Berlin: Deutsche Post Filiale Hellersdorf | Ich hatte mir über Facebook bei einer Privatverkäuferin etwas gekauft und Sie hat es am nächsten Tag mit der Post verschickt, es sollte nicht länger wie drei Tage dauern bis es geliefert wird. Die Tage vergingen und ich wunderte mich warum das Päkchen immer noch nicht da ist also schaute ich im Sendungsverlauf nach, dort stand drinne das mein Paket seit dem 22.09.16 bei der Post liegt weil man angeblich keinen Angetroffen hat, was nicht sein kann da ich den ganzen Tag zu Hause war. Ich schaute im Briefkasten nach wegen einer Benachrichtigungskarte nichts zu finden. Ich schrieb meine Verkäuferin an und bat Sie mir den Sendungsverlauf via Whatsapp zu schicken, was Sie auch tat. Ich bin mit dem Sendungsverlauf den ich jetzt via Whatsapp hatte zur Post gefahren, dort angekommen standen die Leute bis raus auf die Straße, weil sich nur eine Postmitarbeiterin um die ganzen Leute kümmerte die anstanden, ein anderer Sammelte die Benachrichtigungskarten ein.

Ich zeigte dem Mitarbeiter mein Handy und sagte das ich keine Benachrichtigungskarte im Briefkasten hatte, daraufhin sagte mir der Mitarbeiter ich sei nicht die einzige die von diesem Problem betroffen sei, aber er könne da nix machen ich solle am Schalter nachfragen was mit meinem Päkchen ist.



Ich stellte mich in die Reihe wo die Leute Ihre Pakete aufgaben.

Als ich endlich nach 2 1/2 h an der Reihe war meinte die Dame am Schalter nur: haben Sie eine Benachrichtigungskarte? Wenn nicht könne Sie nichts machen.

Im ersten moment war ich sprachlos, doch ich fing mich wieder und erklärte der Dame am Schalter was los ist und zeigte Ihr den Sendungsverlauf auf dem Handy.

Nach gefühlten 30 minuten Diskutieren fragte Sie mich nach meinem Nachnamen und meiner Adresse und siehe da ds Paket war im Lager. Sie händigte mir das Paket aus mit der Bemerkung das nächste mal eine Benachrichtigungskarte mitzubringen sonst würde man mir mein Paket nicht aushändigen.



Mein Fazit zur Post ist ganz klar, teilweise sehr unfreundliches Personal, zu wenig Personal um die Sendungen zu Bearbeiten und überfordertes Personal

Gefällt mir

0