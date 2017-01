Offene Schultür in Hermsdorf

Berlin: Georg-Herwegh-Gymnasium |

Hermsdorf.

Zum Tag der offenen Tür lädt am Sonnabend, 14. Januar, von 9 bis 12 Uhr das Georg-Herwegh-Gymnasium in der Fellbacher Straße 18-19 ein. Interessierte Eltern sind ebenso willkommen wie Mädchen und Jungen der sechsten Klassenstufe. Sie alle haben an diesem Tag die Gelegenheit, sich eingehend über die Bildungseinrichtung und ihre beiden Profilzüge – naturwissenschaftlich-mathematisch und musikalisch – zu informieren. Schülerarbeiten, Ausstellungen, Experimente im Laborraum und musikalische Darbietungen runden das Programm ab. Informationen gibt es unter

404 20 70 oder www.herwegh-gymnasium.de