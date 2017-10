Tankstelle überfallen

Hermsdorf.

Unbekannte überfielen am 8. September eine Tankstelle am Hermsdorfer Damm. Kurz nach 17 Uhr fuhr ein Unbekannter auf das Gelände der Tankstelle und betankte sein Fahrzeug. Als sich der Mitarbeiter (29) zum Kassieren hinter den Tresen begab, hielt ihn der Unbekannte am Arm fest, versetzte ihm einen Faustschlag ins Gesicht und riss ihn zu Boden. Zwei weitere Maskierte raubten währenddessen Waren sowie Bargeld und flüchteten dann. Eine Überprüfung des Autokennzeichens ergab, dass die Schilder kurz zuvor von einem in der Nähe geparkten Wagen gestohlen wurden. Der Mitarbeiter erlitt nur leichte Verletzungen.