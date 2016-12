Tödlicher Verkehrsunfall

Hermsdorf.

Eine 89-jährige Frau ist am 11. Dezember bei einem Verkehrsunfall auf dem Hermsdorfer Damm ums Leben gekommen. Ein 21-Jähriger Autofahrer war gegen 17.20 Uhr in Richtung Waidmannsluster Damm unterwegs und erfasste kurz hinter der Martin-Luther-Straße die 89-Jährige, die von rechts die Fahrbahn überquert haben soll. Dabei erlitt die Seniorin schwere Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer erlitt einen Schock und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.