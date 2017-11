Führung durch das Museum

Hermsdorf.

Das Museum Reinickendorf, Alt-Hermsdorf 35, bietet am Sonntag, 12. November, um 15 Uhr eine kostenlose Führung durch die ständige Ausstellung an. Das Museum Reinickendorf ist in der alten Dorfschule in Hermsdorf untergebracht, an die noch ein historisches Schulzimmer erinnert. Ein Handwerkerraum, eine Försterstube, und der Raum „Raus ins Grüne“ illustrieren die Entwicklung Reinickendorfs vom ländlich geprägten Dorf bis hin zu einem Ausflugsziel für Städter. Ein 2013 neu hinzugekommener Raum thematisiert die Industrialisierung und geht auf die Rolle Reinickendorfs für die Rüstungsproduktion der Nationalsozialisten, die französische Besatzung und die Folgen der deutschen Teilung ein. Weitere Informationen unter www.museum-reinickendorf.de