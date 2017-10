Führung durchs Museum Reinickendorf: Sechs Dörfer und ein Industriestandort

Hermsdorf. Im Museum Reinickendorf, Alt-Hermsdorf 35, gibt es am Sonntag, 15. Oktober, um 15 Uhr eine Führung durch die ständige Ausstellung.

Der Eintritt ins Museum ist frei, auch die Führung ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es unter www.museum-reinickendorf.de

Das Museum Reinickendorf ist in der alten Dorfschule in Hermsdorf untergebracht, an die noch ein historisches Schulzimmer erinnert. Ein Handwerkerraum, eine Försterstube, der Raum „Raus ins Grüne“ und eine Arbeiterküche aus der Zeit um 1920 illustrieren die Entwicklung des Ortes im Norden Berlins von der ländlich geprägten Kleinsiedlung über die Industrialisierung und Eingemeindung nach Berlin bis hin zu einem Ausflugsziel für Städter.Ein 2013 neu hinzugekommener Raum geht auf die Rolle Reinickendorfs für die Rüstungsproduktion der Nationalsozialisten, die französische Besatzung und die Folgen der deutschen Teilung ein. Zudem wurde das Arbeitszimmer des 1997 verstorbenen Arztes, Philosophen, Künstlers und Schriftstellers Wladimir Lindenberg im Museum rekonstruiert.Auch die ältere Geschichte der Region wird anschaulich. Im Raum für Vor- und Frühgeschichte ist etwa das Profil einer altsteinzeitlichen Vorratsgrube aus dem Tegeler Fließ zu sehen, im „Sechs-Dörfer-Raum“ wird die Entwicklung des Bezirks aus den mittelalterlichen Dörfern Tegel, Hermsdorf, Lübars, Heiligensee, Wittenau und Reinickendorf erklärt. Auf dem Freigelände hinter dem Museum wurde ein germanisches Gehöft rekonstruiert, das aus dem begehbaren Langhaus, dem Webhaus und einem Speicher besteht.