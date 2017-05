Reduzierte Form, leuchtende Farbe

Hermsdorf.

Aquarelle, Gouachen, Fotografien und Glasbilder der Hamburger Künstlerin Beate Wassermann zeigt die aktuelle Ausstellung in der GalerieETAGE in Alt-Hermsdorf 35. Zu sehen ist die Schau noch bis zum 23. Juli, montags bis freitags sowie sonntags von 9 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Infos gibt es unter404 40 62 und www.museum-reinickendorf.de . Parallel zur Ausstellung findet der Malworkshop „Farbwelten – zart und leuchtend“ mit den Kunstkomplizen statt. Teilnehmer können sich von den Werken der Künstlerin inspirieren lassen und selbst kreativ werden. Anmeldung und Infos unter oben genannter Rufnummer oder per E-Mail an info@museum-reinickendorf.de