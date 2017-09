Hermsdorf.

Der M.C. Hermsdorf organisiert zum 13. Mal die Sonnenhofroute. Diese Demonstration soll auf das Wirken der Björn-Schulz-Stiftung zur Betreuung schwerstkranker Kinder und Jugendlicher sowie deren Familien aufmerksam machen. Dieses Jahr findet die Sonnenhofroute am 17. September statt. Gestartet wird um 10 Uhr an der Spinnerbrücke, Spanische Allee 180. Anmeldung per E-Mail an sonnenhofroute@mchev.de . Das freiwillige Startgeld beträgt zehn Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.mchev.de