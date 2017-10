Spenden für den Trödelmarkt

Berlin: Evangelische Kirchengemeinde Hermsdorf |

Hermsdorf. Für den großen Trödelmarkt der evangelischen Kirchengemeinde Hermsdorf am 21. und 22. Oktober können noch bis zum 19. Oktober Spenden abgegeben werden (aber keine Möbel und Elektrogeräte). Spendenabgabe ist montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr sowie mittwochs und freitags auch von 17 bis 19 Uhr im Gemeindesaal, Wachsmuthstraße 24-28. Auf Wunsch holen Gemeindemitarbeiter Spenden ab. Informationen dazu gibt es unter 404 67 51. Der Trödelmarkt selbst findet dann am 21. Oktober von 9.30 bis 15 Uhr und am 22. Oktober von 11.30 bis 15 Uhr im Gemeindesaal statt. Der Erlös geht ausschließlich an Gemeindeprojekte. CS