Aktive Sommerferien: Sportliches beim VfB Hermsdorf

Berlin: Vereinsheim des VfB Hermsdorf |

Hermsdorf. Unter dem Stichwort „Aktive Sommerferien“ kann man sich von Mittwoch, 19. Juli, bis Freitag, 1. September, mit sportlichen Angeboten beim VfB Hermsdorf fit halten.

Nähere Informationen sowie Anmeldung unter www.tug.vfbhermsdorf.de

Jeweils dienstags bietet der Klub Fitness 60 plus von 10.15 bis 11.15 Uhr, Yogilates von 11.15 bis 12.15 Uhr, Wirbelsäulengymnastik von 17.30 bis 18.30 Uhr und Fitness-Mix von 19.30 bis 20.30 Uhr an. Mittwochs steht von 20 bis 21 Uhr Power Fitness auf dem Programm. Am Donnerstag sind von 18.30 bis 20 Uhr Freunde des Yogas herzlich willkommen. Und am Freitag lädt der VfB von 8.45 bis 9.45 Uhr zum Fitness-Mix und im Anschluss von 9.45 bis 10.45 Uhr zu Pilates.Alle Angebote sind kostenpflichtig und richten sich an Mitglieder sowie Nichtmitglieder gleichermaßen. Veranstaltungsort ist jeweils das Vereinshaus des VfB Hermsdorf, Am Ried 1.