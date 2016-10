Hermsdorf jetzt Zweiter

Hermsdorf. Der VfB hat seinen Aufwärtstrend in der Landesliga fortgesetzt. Die Schützlinge von Trainer Detlef Fitzek gewannen am vorigen Sonntag gegen den FC Internationale mit 2:1 und sprangen durch den zweiten Sieg am Stück auf

den zweiten Tabellenplatz. Lange stand es 0:0, ehe Danny Teichfischer in der 55. Minute die Führung für die Hermsdorfer erzielte. Drei Minuten später glich Internationale aus, doch Charles Duncan traf kurz vor dem Schlusspfiff zum 2:1-Sieg für den VfB. Einziger Wermutstropfen beim Sieger: Metin Aktürk kugelte

sich die Schulter aus.



Am Wochenende ist der VfB spielfrei. Die nächste Aufgabe wartet erst am 6. November beim 1. FC Schöneberg.

