Kantersieg in Neukölln

Hermsdorf. Die Mannschaft des Trainergespanns Uwe Großmann/Stephan Gerth blies zum

fröhlichen Halali auf dem Hertzbergplatz in Neukölln und feierte einen Kantersieg gegen den BSV Hürtürkel. Mit 8:0 fegten die Hermsdorfer den Berlin-Liga-Absteiger vom Platz und machten dadurch in der Tabelle einen Sprung von Rang neun auf den vierten Platz. Nur zu Beginn hatten die Gäste leichte Probleme gegen den engmaschigen Abwehrriegel, aber als Danny Teichfischer in der 24. Minute das 1:0 erzielte, war das der Dosenöffner. Charles Duncan erhöhte mit einem Doppelpack vor der Pause auf 3:0. In der zweiten Halbzeit erlahmte die Gegenwehr von Hürtürkel immer mehr, Fatih Alkilic mit zwei Elfmetertoren, Yannick Hejzlar, Andreas Habedank und Teichfischer mit seinem zweiten Treffer machten den hohen Sieg perfekt.



Am kommenden Sonntag empfangen die Hermsdorfer Türkspor FK (15 Uhr, Seebadstraße).

Gefällt mir