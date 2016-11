Sieben Tore in Hermsdorf – 2:5

Hermsdorf. Der VfB hat sein Heimspiel in der Landesliga gegen Fortuna Biesdorf am vergangenen Sonntag verloren, wodurch sich der Abstand zu den Aufstiegsrängen vergrößerte. Die Partie endete 2:5, zur Halbzeit stand es bereits 0:4. Beide Tore für die Hermsdorfer erzielte Jens Niebuhr, der die Ehrentreffer zum 1:5 (64. Minute) und 2:5 (88. Minute) markierte.



Am kommenden Sonntag spielen die Rot-Weißen auswärts bei Concordia Wittenau. Anstoß der Begegnung ist um 12 Uhr im Stadion Wittenau an der Göschenstraße.

