Johannisthal.

In den nächsten Tagen müssen aus Sicherheitsgründen vier Bäume gefällt werden. Eine Linde am Eisenhutweg und eine weitere Linde in der Mühlbergstraße sind bereits teilweise abgestorben. Zwei zwölf Meter hohe Baumhaseln in der Gartenanlage Köllnische Straße im Ortsteil Niederschöneweide müssen ebenfalls aus Sicherheitsgründen gefällt werden, wie das Straßen- und Grünflächenamt mitteilt.