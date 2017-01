Kiezgeschichten mit Wirkung

Johannisthal. Mit 84 Jahren erfüllte sich Rolf Gumlich einen Traum und brachte sein erstes Buch heraus: In „Läuse auf der Leber“ erzählt der Senior auf heitere ART Kiezgeschichten mit ernstem Hintergrund.

Wer einen Wikipedia-Eintrag hat, muss schon ein bisschen berühmt sein – oder? Rolf Gumlich lächelt spitzbübisch und sagt: „Bis vor zehn Jahren war ich beruflich völlig ausgelastet und habe Drehbücher fürs Fernsehen geschrieben.“ Zu seinen bekanntesten Werken gehören einst beliebte Serien wie „Für alle Fälle Stephanie“ oder „Frauenarzt Dr. Markus Merthin“. Auch Hörspiele verfasste er und Dokumentationen, schrieb im Feuilleton und fürs Kabarett.Was sich im eigenen Wohnblock oder vor der Haustür abspielt, interessierte ihn schon immer am meisten. „Es sind die kleinen Geschichten im Kiez, die manchmal eine große Wirkung ausüben“, ist sich der Johannisthaler sicher.In seinem gerade erschienen Buch beschreibt er Situationen, die praktisch direkt vor seinen Augen passierten. Oder die so passiert sein könnten. Rolf Gumlich brachte eine Mischung aus Fantasie und Wirklichkeit auf Papier. Stundenlang saß er im Wohnzimmersessel, einen kleinen Block auf dem Schoß und ließ seinen Gedanken freien Lauf.Er erfand zwei Figuren, die im Roman die Hauptrolle spielen und total unterschiedlich sind: Bruno, ein SEK-Mitarbeiter und Kilian, ein Kleinkrimineller. Aber irgendwie sind sich beide einig, dass endlich einmal Schluss sein muss mit Nachsicht, Weggucken und Hinnehmen.Und plötzlich ereignen sich im Kiez ganz außergewöhnliche Dinge. Es geht unter anderem um Krankenhausstationen ohne Betten, lebensbedrohliche italienische Kochkünste, erbärmliche Schulklos und notorische Falschparker. Die beiden waschechten Berliner Bruno und Kilian versuchen außerdem, den Kampfhund des Bürgermeisters umzuerziehen und beschäftigen sich mit einer Kleptomanin. „Das ist überaus komisch, mitunter auch böse“, sagt der Autor. „Aber stets liebevoll, beim Versuch, ein Stück Welt geradezurücken“, betont der Rentner.Und dann gibt er zu, eigentlich hätte er die vielen beschriebenen Aktivitäten in seinen Geschichten alle gern selber ausgeführt. Doch wenn es um Risiken geht, sei er oft zurückhaltend und feige. „Das schlechte Gewissen plagt mich mit großer Hingabe“, erklärt er. Gumlich ist davon überzeugt, den meisten geht es ähnlich – aber sie geben es nicht zu. „Und so laufen die Läuse weiter über die Leber …“.25 Bücher ließ der erfahrene Schreiber zunächst von seinem Roman drucken. Freunde und Bekannte, die die 457 Seiten gelesen haben, sind begeistert. Seine Frau Barbara berichtet: „Ich habe oft geschmunzelt und manchmal sogar richtig laut gelacht.

„Läuse auf der Leber“ – Kiezgeschichten, ISBN 978-3-86460-434-8