Blick in Seniorenstift: Tag der offenen Tür bei den Johannitern

Johannisthal. Am 1. Oktober können Sie einen Blick hinter die Türen des neuen Johanniter-Stifts im Quartier Viva City werfen.

Die Einrichtung verfügt über 99 Pflegeplätze und vier betreute Wohnungen für Senioren. In ihrer Arbeit orientiert sie sich am Gesundheitskonzept nach Sebastian Kneipp. Zum bereits im 19. Jahrhundert entwickelten naturheilkundlichen Konzept gehören Wasseranwendungen, ein Bewegungs- und Ernährungsprogramm, ein Barfußgang sowie ein Kräutergarten. Die Pflegeeinrichtung am Rand des Landschaftsparks Adlershof-Johannisthal bietet ausschließlich barrierearme Einzelzimmer mit eigenem Bad, Pflegebädern auf jeder Etage, einen Friseursalon, Gartenanlage und sonnige Dachterrasse. In der Nähe befindet sich bereits eine ebenfalls von den Johannitern betriebene Kita, im Bau befinden sich Wohnungen, ein Supermarkt und ein Bäcker.Am 1. Oktober können Sie zwischen 10 und 17 Uhr in der Straße am Flugplatz 46 einen Blick hinter die Kulissen werfen. Am 2. Oktober nimmt die Einrichtung dann offiziell den Betrieb auf.