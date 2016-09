Ausgeruht zum Spitzenreiter

Johannisthal. Das Team von Trainer Mario Langner war am vorigen Wochenende in der Landesliga spielfrei und konnte dementsprechend die Füße hochlegen. Am Sonntag wird es wieder ernst für die Sportfreunde. Dann sind sie beim Spitzenreiter SC Gatow gefordert. Anpfiff auf dem Sportplatz Gatow ist um 14 Uhr.

