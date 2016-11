Johannisthal feiert klaren Sieg

Johannisthal. Mit 5:1 hat die Landesliga-Elf der Sportfreunde am vorigen Sonntag den bisherigen Tabellennachbarn Berliner SC II wieder nach Hause geschickt. „Der Sieg geht in der Höhe in Ordnung“, befand Johannisthals Coach Mario Langner. Für die Sportfreunde trafen Anton (2), Herrmann, Hoth und Schulz.



Am Sonnabend tritt die Langner-Elf beim Adlershofer BC an. Spielbeginn am Lohnauer Steig ist 14 Uhr.

