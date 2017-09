Johannisthal rehabilitiert sich

Johannisthal. Die Elf des Trainerduos Langner/Gutkäß hat sich am vergangenen Sonntag für die 0:4-Auftaktniederlage aus der Vorwoche eindrucksvoll rehabilitiert und gegen den Weißenseer FC mit 5:1 (4:0) gewonnen. Bereits nach 24 Minuten war die Partie entschieden, zu diesem Zeitpunkt führten die Hausherren durch Tore von Heikenfeld (8.), Herrmann (17.), Heinrich (22.) sowie Beyer (24.) bereits 4:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Heikenfeld auf 5:0 (52.), ehe Aeppler für Weißensee traf (82.).



In der ersten Hauptrunde des Berliner Landespokals gastieren die Sportfreunde am Sonntag

beim Ligakonkurrenten 1. FC Wilmersdorf (14 Uhr, Kunstrasenplatz Volkspark Wilmersdorf).

