Mit Sieglos-Serie in die Pause

Johannisthal. Die Sportfreunde haben in der Landesliga den angestrebten Sieg zum Hinrundenende verpasst. Sie verloren bei der Reserve von Stern 1900 mit 1:4 und nehmen eine Serie von sechs sieglosen Spielen mit in die Winterpause.

Den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer für Johannisthal erzielte Anton.



Weiter geht‘s für die Sportfreunde im neuen Jahr am 26. Februar. Zum Rückrundenstart kommt der SCC an den Segelfliegerdamm.

