Sportfreude siegen im Derby

Johannisthal/Adlershof. Das Landesliga-Derby am vergangenen Sonntag zwischen den Sportfreunden und dem ABC war nichts für schwache Nerven. Am Ende gewannen die Johannisthaler 3:2 (2:0) und machten damit einen großen Schritt zum Klassenerhalt. Anton sorgte mit zwei Treffern für eine 2:0-Pausenführung (26., 43.), nach dem Seitenwechsel glichen die Adlershofer durch Tore von Riedtke (55.) und Raß (80.) jedoch zunächst aus. Die Freude über das 2:2 währte bei den Gästen aber nur kurz, eine Minute später traf Troisch zum Endstand.



Die SF Johannisthal treten am Sonntag beim FC Spandau an (10.45 Uhr, Ziegelhof). Der Adlershofer BC empfängt bereits am Sonnabend den TSV Mariendorf (14 Uhr, Lohnauer Steig). AK

Gefällt mir