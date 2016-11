Sportfreude verpassen Coup

Johannisthal. Blöd gelaufen! Die Sportfreunde durften am vorigen Sonntag bei den Spandauer Kickers lange Zeit auf einen Auswärtscoup hoffen. Doch in den letzten 20 Minuten verspielten sie noch eine 1:0-Führung (Strehmel), verloren am Ende mit 1:3. Das nächste Landesligaspiel steht am Sonntag an. Dann empfängt Johannisthal am Segelfliegerdamm den Berliner SC II. Anpfiff ist um 14.30 Uhr.

