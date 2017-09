Sportfreunde gewinnen 1:0

Johannisthal. Das Team des Trainerduos Mario Langner und Martin Gütkäß hat am vergangenen Sonntag im Auswärtsspiel bei BW Hohen Neuendorf einen 1:0 (1:0)-Sieg eingefahren. Für das goldene Tor sorgte bereits in der 5. Minute Beyer, der von der Strafraumgrenze traf. Damit sind die Sportfreunde nun bereits seit vier Spielen ungeschlagen, sammelten dabei zehn Punkte. In der Tabelle bleiben die Johannisthaler auf dem siebten Platz.



Ihre Serie ausbauen können die Sportfreunde am Sonntag im Heimspiel gegen den SC Charlottenburg (14.30 Uhr, Segelfliegerdamm).

Gefällt mir