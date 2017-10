Zurück in der Erfolgsspur

Johannisthal. Das Team der beiden Übungsleiter Mario Langner und Marten Gutkäß hat am vergangenen Sonnabend im Auswärtsspiel bei Fortuna Biesdorf einen 2:1 (1:0)-Sieg eingefahren. Damit sind die Sportfreunde nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Hoth brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Teichert (58.) war es Schulz, der den Johannisthaler Siegtreffer erzielte (83.).



Weiter geht es für den Landesligisten am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den Frohnauer SC (14.30 Uhr, Segelfliegerdamm).

